РЭО: VR-технологии начали использовать для обучения экологов в России

Занятия, на которых можно увидеть от первого лица весь процесс сортировки и утилизации отходов, проходят в рамках дисциплины «Основные принципы экономики замкнутого цикла» направления подготовки «Экология и природопользование. Управление ресурсами». Эксперты Российского экологического оператора приняли участие в подготовке проекта и консультировали его авторов.

«Технологии все больше проникают в нашу жизнь и различные сферы деятельности, это касается и управления отходами. Еще одним новшеством стал виртуальный тренажер, который поможет познакомить студентов РУДН с основами утилизации ТКО. На основе VR-технологий будущие экологи смогут погрузиться в виртуальную реальность, где в интерактивном режиме увидят весь процесс сбора, сортировки и утилизации отходов. Такие 3D-среды дополняют традиционные учебные методики, материал понимается более глубоко, а запоминать его легче. РЭО принимал участие в консультациях по проекту, подобные начинания в вузах мы продолжим поддерживать», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Идея создания виар-лаборатории пришла в результате сотрудничества Института Экологии и центра развития цифровых технологий в образовательных процессах РУДН.

Авторы виар-лаборатории имеют за плечами многолетний опыт работы и преподавания в области управления ТКО, экономики замкнутого цикла, накопленный научно-технический материал нашел свою реализацию в VR-проекте.

«Будущее образования неразрывно связано с развитием иммерсивных технологий, поэтому мы дополнили традиционные методики обучения студентов VR-лабораторией по утилизации ТКО. Наша VR-лаборатория помогает формировать профессиональные компетенции у студентов в области управления ТКО, погружая их в виртуальную среду предприятия по утилизации ТКО», — отметила доцент института экологии РУДН, кандидат биологических наук Анна Курбатова.

Занятие проводится с использованием виртуального тренажера (симулятора) и включает в себя теоретическую и практическую части. В тренажере есть 4 разные локации, где наглядно продемонстрирован путь ТКО, начиная от сортировочной ленты.

На каждой локации студенту предстоит выполнить различные задания и побыть в роли инженера завода: от самостоятельной сортировки отходов до их утилизации.

На нескольких локациях пользователю предстоит ответить на вопросы, выбрать формулы химических веществ. При прохождении локаций у студента сформируется представление о работе предприятия в сфере обращения с отходами.