РЭО впервые провел совместное заседание Научно-технического совета и Консорциума по ЭЗЦ

Совместное заседание Научно-технического совета Российского экологического оператора и Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла впервые прошло в России. Мероприятие состоялось 25 марта в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана.

«Сегодняшнее совместное заседание Консорциума и Научно-технического совета РЭО — чуть ли не первое для нас мероприятие в таком формате. Мы хотели, чтобы люди, составляющие основу отраслевой науки, собрались вместе, увидели друг друга, пообщались лично, высказали свое мнение и обсудили с коллегами важные вопросы. Выработка научно-технической политики для такой важной отрасли, как наша, является научным вызовом, на который мы вместе должны ответить. НТС и Консорциум стали важными элементами научного потенциала отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Поэтому предлагаем, чтобы научные организации, университеты и бизнес-сообщества, входящие в состав Консорциума, активно включались и участвовали также в работе НТС», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Глава РЭО также подчеркнул важность участия НТС в процессе подготовки законодательных инициатив и заявил о необходимости установить порядок использования экспертных позиций, например, проводить общественные обсуждения на базе НТС.

«НТС обязан быть в фарватере научных и технологических разработок, определять приоритеты, формировать повестку, задавать стандарты», — сказал член НТС ППК РЭО, эксперт Общероссийского народного фронта, член экспертного совета Торгово-Промышленной палаты РФ по экономике замкнутого цикла Илья Рыбальченко.

Научно-технический совет был создан в структуре РЭО как постоянно действующий консультативный и совещательный орган по вопросам научно-технического развития отрасли обращения с отходами.

К направлениям деятельности НТС РЭО относятся применение вторичных ресурсов и вторичного сырья в промышленном производстве, строительстве и ЖКХ, сельском хозяйстве, при производстве и применении альтернативного топлива из отходов.

«Задача, которая сегодня стоит перед МГТУ им. Н. Э. Баумана, консорциумом, перед, научно-техническим советом, была поставлена Президентом Р Ф: 25% отходов должно быть вовлечено в промышленный оборот и не более 50% — захоронено. Это очень важная стратегическая цель для нашей страны. В этой связи задача вузов, научного сообщества — обеспечить эти цели технологиями, знаниями для того, чтобы наиболее эффективно их реализовывать», — отметил ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

Он выразил уверенность, что совещание будет способствовать не только конструктивному диалогу, но и принесет определенные плоды в части совместных разработок между природоохранными, промышленными организациями и высшей школой для того, чтобы все эти задачи были выполнены.