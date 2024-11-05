РЭО: вопросы реализации упаковки с добавлением вторсырья обсудили на выездном совещании на КПО «Нева»

Заседание Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на тему «Продукты экономики замкнутого цикла: проблемы и перспективы реализации» под председательством Андрея Лугового состоялось 31 октября на КПО «Нева». В нем приняли участие представители Российского экологического оператора.

«Вторичное сырье — это базис экономики замкнутого цикла. Оно помогает сохранить ресурсы, которые дает нам природа, открывает новые возможности экономии, помогает модернизировать различные сферы деятельности в отношении экологических и экономических факторов. И конечно, способствует захоронению отходов, что является нашей глобальной целью», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В совещании также приняли участие представители департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ, Совета по профессиональным квалификациям в области энергоэффективности и ресурсосбережения, Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Совета по профессиональным квалификациям в области энергоэффективности и ресурсосбережения, АО «Экотехпром», Группы ЭкоЛайн (КПО «Нева», заводы «ЭкоЛайн-ВторПласт» и «ЭкоПласт»).

«Для достижения национальной цели по двукратному снижению захоронения бытовых отходов и для развития экономики замкнутого цикла важен поиск решений проблем, озвученных на совещании. Перед отраслью поставлена задача по вовлечению вторичных ресурсов в оборот, в конкретные отрасли промышленности — непосредственно в промышленность, сельское хозяйство и строительство. Для стимулирования производителей использовать вторсырье и переходить на многоразовые альтернативы предлагается дифференцированная ставка экосбора в зависимости от типа материала, возможности переработки и срока службы товара», — сказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал», управляющей компании Группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов отметил, что ощутимо на сокращение захоронения влияют производство альтернативного топлива и промышленное компостирование.

«Технологии промышленного компостирования органических отходов также заслуживают пристального внимания, ощутимо сокращая захоронение (на 30%), но реализация технического грунта сталкивается с определенными трудностями. Как показывает опыт Группы "ЭкоЛайн", технический грунт идеально подходит для озеленительных, пересыпных и строительных работ. Однако его реализация на рынке сложна из-за более высокой стоимости по сравнению с первичным природным сырьем. Поэтому на данный момент техногрунт совершенно неконкурентоспособен и используется только при наличии такого условия в техническом задании региона», — сообщил Евгений Михайлов.

Операционный директор завода рециклинга полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт» Валерий Губкин предложил рассмотреть увеличение обязательного норматива использования вторичных материалов при производстве новых товаров, внести коррективы в заградительные требования реестра утилизаторов и добавить в реестр оценку технического соответствия мощностей утилизаторов с точки зрения подтвержденного наличия решений, минимизирующих экологическое воздействие.

«Подмосковный КПО „Нева“ — пример сортировочного и перерабатывающего комплекса, дающего полную отдачу вложенным частным и государственным инвестициям. Предприятие успешно выполняет возложенные на него задачи, сортируя 100% отходов, возвращая 15% вторсырья, производя техногрунт и топливо из отходов. Полученные опытным путем и озвученные реальным сектором на заседании предложения по мерам увеличения использования вторичного сырья в экономическом цикле будут вынесены для рассмотрения в правительстве и Госдуме РФ», — отметил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе, председатель Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП Андрей Луговой.