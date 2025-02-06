РЭО: водители мусоровозов спасли более 30 животных от смерти в московских контейнерах

Водители мусоровозов и сотрудники комплексов по обращению с отходами спасли 34 животных, выброшенных в мусорные контейнеры в Москве и Подмосковье. При этом за живодерство предусмотрена ответственность как в виде штрафов в 80 тысяч рублей, так и лишения свободы (УК ст. 245).

«К сожалению, это происходит каждый месяц во всех регионах. Водители мусоровозов или сотрудники сортировочных центров находят котят, щенят и так далее. Хотим напомнить, что мусорные контейнеры предназначены для твердых коммунальных отходов (ТКО), а не живых организмов. Вы можете выбросить что-то в бак для вторсырья, предварительно очистив и высушив, например, это бутылки, алюминиевые банки, макулатура, пластик. А все остальное, включая органику, которая может быть использована в качестве компоста, — в бак для смешанных отходов», — сказали в пресс-службе РЭО.

По данным Группы ЭкоЛайн, водители и сотрудники региональных операторов, комплексов по обращению с отходами Москвы и Московской области регулярно находят как погибших, так и живых питомцев. «За 2023 год работники спасли 10 котят и восемь щенят, в 2024 году — семь котят и девять щенят, и все они довольно счастливо живут в семьях сотрудников», — сообщила заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.