РЭО вложит около 3 млрд рублей в мусоросортировочный комплекс в Тыве

Российский экологический оператор вложит около 3 млрд рублей в создание мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 70 тысяч тонн в Республике Тыва. Представители РЭО обсудили с руководством региона детали проекта в ходе рабочей поездки в Республику. Проект реализуется на основе концессионного соглашения.

«Продолжается активная подготовка к строительству МСК в Тыве. Завершено проектирование. Проект выходит из экспертизы через пару месяцев. Кроме того, согласовали с правительством региона заем, который РЭО предоставит в размере 95% от объема инвестиций, а именно около 3 млрд рублей. Заявку от концессионера на предоставление займа ожидаем получить уже летом», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Общий объем инвестиций в создание комплекса оценивается в 3,1 млрд рублей. Концессионером по проекту выступает профильная компания «Вторэкопром».

Ранее в марте Денис Буцаев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг провели рабочую встречу, на которой обсудили проект. Новый комплекс позволит региону достичь показателей нацпроекта по обработке, утилизации и снижению захоронения отходов.

Мощность обработки на объекте составит 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год.