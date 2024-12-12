РЭО вложит 3,4 млрд рублей в предприятие в Нижегородской области

В Арзамасском округе Нижегородской области появится современный мусоросортировочный комплекс мощностью сортировки до 160 тысяч тонн в год. РЭО предоставит льготное финансирование в размере 3,4 млрд рублей на реализацию. Проект обсудили генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава региона Глеб Никитин.

«Проект важный и нужный для всех жителей, проживающих в южной части Нижегородской области. Вижу, что власти здесь заинтересованы в том, чтобы система обращения с отходами развивалась, ведь это напрямую влияет на качество жизни людей. Неспроста регион находится в самом верху нашего «Зеленого рейтинга». Сейчас идет активная подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса — это показатель ответственного исполнения дорожной карты по реализации инфраструктуры. Мы, со своей стороны, предоставим льготное финансирование в размере 3,4 млрд рублей на реализацию проекта. Это произойдет до конца года — решение о выпуске облигаций в ЦБ уже зарегистрировано», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мусоросортировочный комплекс будет располагаться в Арзамасском округе. Проектная мощность сортировки (обработки) на нем составит 160 тысяч тонн в год, утилизации — 50 тысяч тонн в год, захоронения — 115 тысяч тонн в год. До конца 2024 года будет предоставлено финансирование на первую очередь объекта со стороны РЭО.

«Создание таких комплексов способствует выполнению задач, определенных Президентом России в части обращения с ТКО. Такие решения позволяют улучшить экологическую обстановку за счет ликвидации устаревших мест накопления отходов, а также помогают развитию экономики замкнутого цикла. Работа Российского экологического оператора в этом направлении важна для всей страны и помогает выстроить эффективную систему обращения с отходами», — сказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.