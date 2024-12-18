РЭО: в реестр утилизаторов вошли компании с мощностями по переработке 64 тысяч тонн отходов одежды

Мощности по переработке старой одежды в России в 33 раза ниже объема отходов текстиля, который ежегодно образуется стране и составляет 2,1 миллиона тонн. По данным Российского экологического оператора, 64 тысячи тонн — это совокупные мощности 4 компаний, которые вошли в реестр утилизаторов, созданный в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

Об этом рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов на заседании Деловой России по вопросам утилизации текстиля 12 декабря. По его словам, отечественные производители также выразили готовности создавать свое оборудование для переработки отходов текстиля.

«Объем выпуска отечественной текстильной продукции в Российской Федерации составляет 1 миллион 600 тысяч тонн в год, импорт текстильной продукции в нашу страну — 600 тысяч тонн в год. Таким образом, объем образования отходов текстиля в составе твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории РФ ежегодно составляет около 2 миллионов 200 тысяч тонн. При этом в реестр утилизаторов на сегодняшний день включено всего 4 компании, осуществляющих переработку отходов одежды и текстиля. Общая мощность данных производств составляет 64 тысячи тонн в год», — указал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ходе заседания эксперты обсудили применяемые в России технологии переработки отходов одежды и текстиля, а также товары, создаваемые из этих отходов. Также обсудили имеющиеся меры государственной поддержки утилизаторов и производителей товаров из вторичного сырья.

Компании-утилизаторы пожаловались, что текущие ставки экологического сбора не отражают затраты, которые они несут на сбор, транспортирование, сортировку и утилизацию отходов текстиля и одежды.

В ходе заседания директор по устойчивому развитию РЭО напомнил о стимулах для брендов к исполнению РОП самостоятельно, так как нормативы утилизации и ставки экологического сбора будут расти.

Интересная дискуссия возникла в части возможности импортозамещения оборудования по переработке текстиля. На сегодняшний день в Российской Федерации утилизаторы работают на китайском и европейском оборудовании.

«Я встречался с двумя нашими отечественными заводами, которые могут выпускать оборудование для переработки текстиля. Они готовы приступить к созданию отечественных аналогов, но им нужен стабильный, большой заказ на такое оборудование, потому что запускать такой процесс для производства одной установки экономически нецелесообразно, вы прекрасно понимаете, почему. Если мы обеспечим данные предприятия долгосрочным заказом, они готовы достаточно быстро наладить производство соответствующих установок. Хочу обратить внимание, мы готовы оказать меры поддержки, но при этом очень важно понимать сроки окупаемости такого проекта», — сказал Игорь Забралов.