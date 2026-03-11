РЭО: в Нижнем Новгороде установят контейнерные площадки из отходов

Материал для площадки произведен компанией «Экотермогрупп» — резидентом экопромышленного парка в Дзержинске. Сырьем для полимерной лозы служат старые пластиковые контейнеры (в частности, из полиэтилена высокой плотности). Мощность производства достигает 5 тысяч тонн в год.

Особенность технологии заключается в применении специальных модификаторов, которые позволяют соединять различные виды пластика и восстанавливать свойства вторичного сырья. Эти добавки производит другой резидент экопромышленного парка — компания «Окапол». Технология делает переработку более эффективной и позволяет вовлекать в оборот даже те полимеры, которые раньше отправлялись на захоронение.

«Первую контейнерную площадку из полимерных отходов уже установили в Нижнем Новгороде. Всего их будет 210, они расположатся во всех районах города. В дальнейшем проект масштабируют на семь муниципалитетов региона», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

« Следующая серия будет дооснащена усиленной рампой в качестве площадки для бака, а верхние торцы будут обшиты полимерной лозой. — сказал гендиректор ООО „Экотермогрупп“ Дмитрий Свердлов. — Этот проект — результат наших совместных усилий с Министерством природных ресурсов Нижегородской области».