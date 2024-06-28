РЭО: в Челябинской области приступили к прокладке инженерных сетей на территорию экопромышленного парка

В Миасском городском округе Челябинской области активно ведутся работы по созданию инфраструктуры экопромышленного парка для подключения объектов резидентов к инженерным сетям.

«Продолжаются работы по строительству инфраструктуры экопромышленного парка в Миасском городском округе. Завершаются работы по возведению железобетонных конструкций здания научно-технического центра (НТЦ). Создается коммунальная инфраструктура парка для подключения объектов резидентов к сетям инженерно-технического обеспечения. Готовятся площадки для трансформаторных электроподстанций», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

К настоящему моменту возведены вертикальные конструкции здания НТЦ, ведутся работы по возведению кирпичной кладки перегородок первого и второго этажей. Также проводятся работы по прокладке внутриплощадочных проездов, устройству площадок размещения электротехнического оборудования (трансформаторных подстанций).

«На территории экопромышленного парка в Челябинской области планируется строительство объектов утилизации общей мощностью 30 тысяч тонн вторичных ресурсов в год. Один из резидентов экопромышленного парка планирует создать объект по производству ПЭТ-хлопьев мощностью 13,5 тысячи тонн в год», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Экопромышленный парк в Челябинской области создается в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Он станет одним из восьми парков, которые появятся в каждом федеральном округе. Парки будут построены в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.