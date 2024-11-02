РЭО: в 64 регионах создали штабы по вопросам обращения с отходами

В 64 субъектах России к 1 ноября создали региональные штабы по вопросам реализации реформы в сфере обращения с отходами. Такую информацию представители федерального Минприроды и ППК «РЭО» озвучили на еженедельном заседании межведомственной рабочей группы.

«Федеральный штаб аккумулирует данные по стране, но дотянуться до самых малых населенных пунктов, деревень и сел, где тоже образуются ТКО, мы можем только с помощью региональных властей. По поручению Минприроды России в регионах начали создавать свои штабы под председательством губернаторов. Работа региональных штабов выстроена по тем же принципам, что и работа федерального. Эксперты штаба занимаются изучением устойчивости региональных операторов, оценкой наличия контейнеров, контейнерных площадков и специальной техники, а также анализом обеспеченности инфраструктурой для обращения с отходами», – сказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

При этом отсрочку по созданию штабов запросили 12 регионов из-за губернаторских выборов. Речь идет об Астраханской, Вологодской, Кемеровской, Курганской, Калининградской, Оренбургской и Курской областях, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Башкирии, а также в Хабаровской и Ставропольском краях. Кроме того, в Татарстане, Чечне, Красноярском крае и Томской области штабы создали, но не под председательством главы региона. Еще в девяти регионах штабы не создали вовсе. На заседании межведомственной рабочей группы представители федерального Минприроды и ППК «РЭО» рекомендовали регионам устранить недоработки в предельно короткие сроки.