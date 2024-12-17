РЭО: в 55 регионах начали взвешивать мусоровозы

55 российских регионов начали взвешивать мусоровозы после забора отходов на контейнерных площадках. Для этого мусоровозы должны заехать на предприятие по сортировке и встать в специальное место, где датчики считают их вес. После этого в автоматическом режиме данные будут переданы в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

Эта мера поможет избежать появления стихийных свалок, когда мусоровозы вместо сортировок сбрасывают отходы в неположенных местах, и некорректного подсчета массы образуемых отходов. Усилить работу в этом направлении призывал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«Каждый мусоровоз должен вставать на весы перед тем, как попасть на предприятие ТКО. Данные с весов должны направляться в нашу систему ФГИС УТКО. Эта методика позволяет фиксировать объем отходов, который образуется в стране, ведь нам важно не допускать искажений и неточностей. Если мы видим, что мусоровоз полностью наполнен, — мы понимаем, что он забрал все отходы из контейнеров и никуда не сбросил по дороге. Значит, тариф, который платят граждане, расходуется не впустую, всё в порядке. К сожалению, пока не во всех регионах налажена эта работа. Однако уже видна положительная динамика: число регионов, передающих данные, планомерно растет», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что регионами-лидерами по внесению данных о весовом контроле стали Смоленская, Самарская, Калининградская, Амурская, Кировские области и Республика Коми. В этих субъектах информацию передают более 80% предприятий по обращению с отходами.

При этом в 34 регионах по-прежнему нет передачи данных ни по одному объекту инфраструктуры, передающему данные весового контроля в ФГИС УТКО. Ситуацию будут обсуждать на очередном еженедельном заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«В регионах, где не передаются данные во ФГИС УТКО, нам приходится ориентироваться на цифры, которые предоставляют регоператоры и операторы. На практике мы наблюдаем расхождения в данных. Фактически это означает, что мы не можем достоверно сказать, какой объем отходов поступает на объекты инфраструктуры. Это создает риски манипулирования данными для искажения расходов предприятий, влияющих на тарифы. Подобное мы должны искоренить», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации Алексей Буров.