РЭО: в 2025 году определят ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок
Региональные власти должны будут ликвидировать несанкционированные мусорные свалки, если виновников их возникновения невозможно определить. Сейчас ответственные за ликвидацию таких свалок законодательно не определены.
Об этом говорится в законопроекте, подготовленном при участии Российского экологического оператора и принятом в первом чтении в Госдуме. Финансирование на ликвидацию свалок предлагается выделять из средств экологических штрафов.
«Несанкционированные свалки представляют собой большую проблему в сфере обращения с отходами, так как зачастую виновников их возникновения определить невозможно. Но такие свалки представляют собой угрозу окружающей среде и так или иначе должны быть ликвидированы. При участии специалистов РЭО был подготовлен законопроект, определяющий ответственных за ликвидацию свалок. Если виновников не нашли, то ликвидировать их должны органы государственной власти и местного самоуправления в зависимости от размера свалки. Например, если это маленькая свалка, то ликвидировать ее должен муниципалитет в рамках благоустройства, если большая, то регион. Ожидаем, что законопроект будет принят в 2025 году и вступит в силу в 2026-м», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Законопроектом будут внесены изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты РФ. Он определяет принадлежность, распределение и источники финансирования ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), обнаруженных в границах муниципальных образований, на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также на земельных участках, находящихся в госсобственности.
По действующему законодательству, субъекты Российской Федерации, а также органы местного самоуправления имеют необходимые полномочия для обращения с ТКО, в том числе для недопущения свалок, но не их ликвидации.
Законопроект поясняет порядок взаимодействия госорганов и органов местного самоуправления при выявлении свалок во время государственных земельного, экологического и лесного контроля (надзора), а также в рамках мероприятий по лесной охране.
Законопроектом закрепляется за муниципалитетами обязанность по выявлению и ликвидации свалок в границах населенных пунктов, поскольку зачастую их образование связано с ненадлежащим накоплением отходов, в том числе раздельным.
Уточняется, что объем отходов менее 5 кубических метров может быть убран в рамках благоустройства при регулярной очистке территорий от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Кроме того, уточняются полномочия регионов по ликвидации свалок за границами населенных пунктов. На субъекты РФ возлагается обязанность по ликвидации свалок объемом более 5 кубометров. Какие конкретно органы должны будут заниматься ликвидацией, определяется нормативно-правовыми актами региона. Например, это может быть региональное минэкологии или региональный департамент экологии.
Проектом определены финансовые источники ликвидации свалок — это средства платы за негативное воздействие на окружающую среду, суммы штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Сейчас законопроект о ликвидации свалок (проект федерального закона № 751 834- 8) дорабатывается ко второму чтению с учетом замечаний Комитета экологии, природных ресурсов и окружающей среды Госдумы. Проект федерального закона вступает в силу с 1 января 2026 года.