РЭО: в 19 регионах провели экскурсии для эковолонтеров на объекты по обращению с отходами

Российский экологический оператор и Всероссийское движение «Экосистема» провели 39 экскурсий на объекты по обращению с отходами в 19 регионах страны. В них приняли участие 758 человек — студенты, педагоги и эковолонтеры.

«Экскурсии помогают увидеть, что переработка отходов — это не абстрактная идея, а работающая система с конкретными технологиями и людьми. Такие поездки формируют у участников осознанное отношение к экологии и показывают, как работает экономика замкнутого цикла на практике», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Экскурсии прошли на КПО «Волхонка» в Санкт-Петербурге, КПО «Нева» в Московской области и экотехнопарке Тольятти: гости проследили весь путь отходов — от сортировки до переработки, и узнали, как сократить объемы отходов в быту.

Также были проведены экскурсии на объекты, которые входят в реестр утилизаторов. Например, на Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод (СОЭМЗ) в Московской области, который перерабатывает и производит упаковку из 100% макулатуры, Волгоградский завод утилизации, на котором перерабатывают электронику.

В Курской области студенты побывали на экоферме «Панинское», где из отходов рыбного производства изготавливают корм — это яркий пример безотходного производства. В Кемеровской области участники посетили завод «Кузбасский Скарабей», где из макулатуры производят новое сырье. А в Санкт-Петербурге студенты познакомились с производством компании «Элита», выпускающей оборудование для очистки воды.

Всего в программе приняли участие такие регионы, как Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Московская, Нижегородская, Омская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Челябинская, Ярославская области, Санкт-Петербург, Красноярский край, Республики Удмуртия и Чувашия.