РЭО: в 13 регионах скорректируют нормативы накопления ТКО после замеров

Процедуру замеров отходов начали 13 субъектов Российской Федерации, еще 16 регионов планируют приступить к проведению замеров до конца 2024 года. В Российском экологическом операторе напомнили о правилах корректировки нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

«По данным РЭО, к процедуре замеров ТКО приступили уже 13 субъектов РФ — Москва, Калужская, Курганская, Липецкая, Смоленская, Московская области, Республика Ингушетия, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Красноярский край, Чувашская Республика, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). До конца года к процедуре планируют приступить еще 16 регионов. Замеры проводятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1390 и с утвержденными правилами. Измерения станут более точными, что позволит устанавливать корректные нормативы и делать правильные расчеты тарифов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По новым правилам, субъекты Российской Федерации могут выбрать метод, в соответствии с которым будут установлены новые нормативы накопления ТКО — метод измерения количества отходов или метод сравнительного анализа. Всего за период действия постановления № 1390 в РЭО поступили материалы от 17 субъектов РФ, планирующих установить нормативы в отношении отдельных категорий потребителей по методу сравнительного анализа. Среди них Архангельская, Амурская, Запорожская, Курганская, Московская, Мурманская, Омская, Тюменская, Челябинская области, Донецкая и Луганская народные Республики, Республики Башкортостан, Татарстан, Пермский, Ставропольский края, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ.

«При возникновении трудностей в части формирования технических заданий РЭО оказывает органам исполнительной власти методическую помощь. Для этого мы подготовили предложения по разработке технического задания на оказание услуг по определению нормативов накопления ТКО. Они были разосланы в субъекты РФ в феврале 2024 года», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Постановление № 1390 было принято 26 августа 2023 года, им утверждены Правила определения нормативов накопления ТКО. Если нормативы установлены до вступления в силу постановления № 1390, то они могут применяться до установления нормативов накопления ТКО, но не позднее 1 июля 2027 года.