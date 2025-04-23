РЭО: в 10 регионах стартовала акция «Электровесна»

Десятая юбилейная акция по сбору старой техники на переработку «Электровесна» стартовала в 10 субъектах РФ. В этом году она проходит в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Воронежской, Ленинградской, Новосибирской, Самарской, Архангельской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

«Переработка электроники — это не только способ уменьшить количество отходов, но и шанс сохранить ресурсы планеты, защитить окружающую среду и создать более устойчивое будущее для следующих поколений. Неправильная утилизация электрических приборов — серьезная угроза не только для окружающей среды, но и для здоровья людей. В России мощности по переработке техники составляют 500 тысяч тонн в год. Силами волонтеров за 10 лет удалось сдать на переработку более 300 тонн отслужившей техники», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Экологические активисты открыли временные точки для сбора техники в парках и скверах, торговых центрах, учебных заведениях и экоцентрах.

«Волонтерские акции привлекают внимание к важности сдачи опасных отходов на переработку. Поэтому если вы не успели сдать технику на акциях, воспользуйтесь постоянными пунктами приема. В России действует около двух тысяч постоянных пунктов приема электронных отходов, а также более семи тысяч точек сбора батареек и электронных сигарет», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре ППК РЭО Евгений Карелов.

На акциях можно сдать все, что работает от батареек или включается в розетку: бытовую технику (пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизор); оргтехнику (компьютерные мониторы, провода, мыши, системные блоки, принтеры, сканеры); электронику (телефоны, плееры); провода (удлинители, гирлянды, зарядки, наушники).