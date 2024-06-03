РЭО: утверждены правила коммерческого учета объема и массы ТКО

Правительство РФ приняло постановление № 671 от 24 мая 2024, которое устанавливает порядок коммерческого учета твердых коммунальных отходов (ТКО) для потребителей, региональных операторов и владельцев объектов ТКО. Данный порядок позволит определять количество отходов, за которое должны платить потребители регоператору или регоператор сортировкам и полигонам.

«По итогам анализа существующей практики коммерческого учета Российский экологический оператор подготовил проект постановления, которым устанавливаются следующие способы расчета: первый — расчетный (по объему или по массе) — исходя из нормативов накопления ТКО или из количества и объема контейнеров с учетом графика вывоза, второй — исходя из массы ТКО, определенной с использованием средств измерения на объектах обращения с ТКО. Новый порядок позволит вести расчеты в показателях массы не только с операторами, эксплуатирующими объекты обращения с ТКО, но и с потребителями», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Новый порядок распространяется на новые договоренности. Если же стороны не заключили новых договоров, то действуют старые правила.

«Такой подход позволяет сформировать корректные балансы ТКО в регионах, используемые в том числе для принятия управленческих решений, реализации инвестиционных проектов в области обращения с ТКО», — добавил заместитель гендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Также постановление уточняет порядок выбора конкретного способа определения количества ТКО, вывозимых регоператором с контейнерной площадки, для расчета платы за услугу по обращению с ТКО для отдельных категорий потребителей.

Кроме того, чтобы стимулировать владельцев объектов к установке или восстановлению работоспособности средств измерения, а также для снижения количества спорных вопросов, постановление предусматривает корректировку формулы для определения количества ТКО в случае, если средство измерения вышло из строя или оно неисправно.