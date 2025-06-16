РЭО утвердил методологию заверения «зеленых» займов

Правление Российского экологического оператора утвердило Методологию экспертного заверения «зеленых» займов. Новый документ устанавливает четкие правила, гарантирующие, что средства действительно пойдут на проекты, которые улучшают экологическую обстановку и развивают экономику замкнутого цикла в России.

Методология полностью соответствует требованиям национального и международного законодательства в области устойчивого развития. Документ учитывает положения федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», критерии «зеленых» проектов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации, стандарты эмиссии и раскрытия информации Банка России, а также национальные цели развития и цели устойчивого развития ООН.

«Утверждение методологии знаменует новый этап развития РЭО как ответственного участника рынка устойчивого финансирования, — прокомментировала заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности, член Правления ППК РЭО Екатерина Степкина. — Мы создали прозрачную систему экспертного заверения, которая обеспечит инвесторам и всем заинтересованным сторонам уверенность в том, что „зеленые“ займы направляются исключительно на проекты, приносящие реальную пользу окружающей среде и способствующие формированию экономики замкнутого цикла в России».

Проекты будут проходить многоэтапную проверку. Их предварительно оценит Департамент стратегического развития РЭО, рассмотрит Экспертный совет по устойчивому развитию, будет подготовлено итоговое заключение о применимости «зеленых» займов для финансирования конкретной инициативы. Оценивать будут экологическую пользу и применение наилучших доступных технологий, а также общий уровень ответственности самой компании.

«Существенная новация методологии — включение в процесс экспертного заверения результатов ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса. Это национальный стандарт оценки деловой репутации компаний по трем ключевым направлениям: экология, кадры и государство, — отметила председатель Экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО Светлана Бик. — Его использование в качестве одного из критериев оценки позволяет учитывать не только экологические характеристики конкретного проекта, но и общий уровень корпоративной ответственности компании-заемщика. Это значительно повышает надежность системы верификации „зеленых“ займов».

«Зеленые» займы ППК РЭО предназначены для финансирования проектов в трех ключевых направлениях: утилизация отходов с получением материальной продукции и вторичного сырья, утилизация отходов с получением энергии, а также создание и модернизация комплексных объектов по обработке отходов. Каждое из них вносит существенный вклад в решение экологических задач и развитие принципов циркулярной экономики.

Компании, получившие «зеленый» заем, обязаны следовать заявленным экологическим целям и регулярно отчитываться о результатах. РЭО фиксирует все займы в специальном реестре, что обеспечивает прозрачность операций и позволяет контролировать эффективность использования средств.