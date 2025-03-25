РЭО: уточнены новые правила лишения статуса регионального оператора по обращению с ТКО

Региональный оператор может лишиться статуса без решения суда, если он признан банкротом, его лицензия была аннулирована или если он самостоятельно принял решение о ликвидации и отказе от статуса.

Об этом говорится в новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые вводят условия для лишения статуса регионального оператора. Разработка документа велась при участии специалистов Российского экологического оператора.

«С 1 сентября 2025 года вступают в силу правила обращения с ТКО, утвержденные постановлением Правительства РФ № 293. В них установлены основания, по которым юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора. Описаны два пути. В первом случае лишение статуса происходит без решения суда. Здесь речь о „безусловных основаниях“, когда уполномоченный орган, который заключил с регоператором соглашение об организации обращения с ТКО, принимает решение расторгнуть договор. Во втором случае описываются иные основания, по которым за лишением статуса потребуется обращаться в суд. Новые правила направлены на упрощение процедуры лишения статуса регоператора и на эффективную работу системы обращения с ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Безусловными основаниями» для лишения статуса регоператора являются прекращение действия лицензии регионального оператора, решение о ликвидации или отказ от статуса самим регоператором, вступление в законную силу решения арбитражного суда о признании регоператора несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. Регоператор должен уведомить уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации об этих обстоятельствах в течение 10 рабочих дней.

В правилах указано, когда регоператор может лишиться статуса по требованию суда. Например, если регоператор нарушил условия соглашения 5 и более раз в течение календарного года. При этом отсутствие безотзывной банковской гарантии считается отдельным основанием для обращения в суд и не относится к нарушениям в рамках соглашения.

Еще одним основанием может стать наличие на дату обращения в суд просроченной задолженности, подтвержденной вступившим в силу судебным актом или актом сверки, перед оператором в размере, равном или превышающем 25% обязательств по договору за год.

Также регоператора могут лишить статуса по решению суда, если он нарушил схемы потоков ТКО, подтвержденные органами контроля, пять и более раз в течение календарного года.