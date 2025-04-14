РЭО: утилизаторам грозит штраф от 250 до 500 тысяч за срыв сроков отчетности по РОП

Российский экологический оператор напоминает об окончании отчетной кампании в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Производителям и импортерам товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, необходимо сдать отчетность и уплатить экологический сбор за 2023 и 2024 годы не позднее 15 апреля 2025 года.

Несвоевременная подача отчетности или указание недостоверных сведений может привести к административной ответственности, включая штрафы в размере от 250 до 500 тысяч рублей по статьям 8.5.1 и 8.41.1 КоАП РФ.

«15 апреля — последний день для подачи отчетности и уплаты экологического сбора. Ранее РЭО провел серию бесплатных онлайн-семинаров, которые помогли бизнесу разобраться в правилах подачи отчетности. Справочная информация также размещена на официальном сайте РЭО», — сообщила гендиректор РЭО

Как представить отчетность и уплатить экологический сбор?

Отчетные документы и расчет экосбора подаются через Единую государственную информационную систему учета отходов ( ЕФГИС УОИТ ) или через Личный кабинет природопользователя, размещенный на веб-ресурсе Росприроднадзора.

Банковские реквизиты для перечисления экологического сбора можно найти на официальном сайте Росприроднадзора или на сайтах его территориальных подразделений.

Более подробная информация доступна на официальных интернет-порталах Росприроднадзора и РЭО: https://reo.ru/rop.