РЭО установил «Зеленый фургон» на ТимФесте в Москве

С 8 по 10 августа в столичном «Тимирязев Центре» проходит фестиваль ТимФест — масштабное образовательное и культурное событие, посвященное устойчивому развитию и экологии. Российский экологический оператор стал партнером мероприятия и установил на площадке «Зеленый фургон» — мобильную мастерскую переработки.
«Форматы вроде ТимФеста — отличная возможность в неформальной обстановке рассказать молодежи и всем заинтересованным о том, как каждый может внести вклад в экологию. „Зеленый фургон“ РЭО — это точка притяжения для тех, кто хочет разбираться в теме отходов и устойчивого образа жизни. Мы регулярно участвуем в таких инициативах, чтобы простыми словами говорить о важном», — сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
В течение трех дней гости фестиваля смогут пообщаться с командой РЭО, узнать больше о раздельном сборе отходов, переработке и экономике замкнутого цикла, а также попробовать самостоятельно переработать пластиковые отходы в памятные сувениры.
