РЭО: участники РЭФ смогут сдать упаковку от лекарств в специальный экопункт

Российский экологический оператор установит экопункт для сбора просроченных лекарств и упаковки от них на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Помимо раздельного сбора отходов на РЭФ будет установлен специальный экопункт, в который в течение форума можно будет сдать просроченные лекарства и упаковку от них. РЭФ тоже проходит своего рода экологизацию, расширяя перечень вторичного сырья, которое собирается во время мероприятия и в дальнейшем направляется на переработку. К тому же, лекарственные отходы от населения — это острый вопрос для отрасли обращения с отходами. Поэтому представители аптечных сетей, вместе с которыми и будет организован сбор, также примут участие в одной из сессий РЭФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В частности в сессии «Раздельный сбор отходов в городе» в качестве спикеров выступят представители сети АО «Губернские Аптеки» и проекта «Безопасные лекарства».

В экопункт по сбору лекарств можно будет сдать любые ненужные лекарства в упаковке и упаковку от них (блистеры, тюбики, баночки, флаконы, саше и т. п.). Он будет расположен на первом этаже возле стойки регистрации все время проведения форума.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.