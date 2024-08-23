РЭО: участникам форума на Камчатке презентовали Зеленую премию

Представители Российского экологического оператора рассказали участникам форума «Экосистема. Заповедный край» о Зеленой премии. Форум проходит с 19 по 25 августа на Камчатке.

«„Зеленая премия“ открывает новые возможности для развития и повышения экологической культуры жителей нашей страны, а также способствует формированию осознанного отношения к природным ресурсам, популяризации экологических инициатив и принципов экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Участникам форума рассказали о том, как принять участие в конкурсе и какие возможности он дает.

«Молодёжь сегодня имеет проактивную позицию в экологических вопросов — у них уже есть множество интересных идей и проектов, но многие из них которые нуждаются в поддержке. Зелёная премия предоставляет шанс получить её в рамках сразу нескольких номинаций. Особенно приятно было отметить интерес к премии от участников форума „Экосистема. Заповедный край“ из других стран — в этом году на Камчатке встретились гости из 17 стран, включая Перу, Никарагуа и ЮАР», — подчеркнул сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В 2024 году Зеленая премия будет разделена на несколько треков. В общественный трек вошли номинации «Экологический лидер», «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство».

Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.