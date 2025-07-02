РЭО: Учащиеся ХМАО-Югры передали на вторичную переработку 12,8 тонн батареек

В Ханты-Мансийском автономном округе подведены результаты четвертого сезона образовательного проекта регионального оператора «Сдавайте батарейки в Югре!». По итогам учебного года 2024–2025 школы и детские сады ХМАО передали на переработку 12 874,5 кг батареек, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

«В экологическом проекте в Югре принимают участие 317 образовательных учреждений из 49 поселений региона, — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов. — На протяжении года проходят тематические уроки, где сотрудники регионального оператора и команда экоцентров “Югра Собирает” рассказывают ребятам о вреде отработанных батареек и правилах их переработки. Их собирают в специальные контейнеры, а в мае передают в экоцентры Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Мероприятие входит в программу международной экологической акции “Спасти и Сохранить” наряду с несколькими сотнями экологических мероприятий, проходящими в ХМАО-Югре».

Рекордсменами среди школ по весу собранного вторсырья стали лицей №1 в Нижневартовске (собрали 493 кг батареек), лицей им. В. И. Хистматуллина в Сургуте (425 кг) и лицей №2 в Нижневартовске (368 кг).

«Отработанные батарейки — это отходы второго класса опасности, — уточняет руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев. — Они не относятся к твердым коммунальным отходам, за обращение с которыми отвечает региональный оператор. Вместе с тем, нам важно, чтобы каждая батарейка отправилась не на полигон для отходов, а в реальную переработку, не нанося вред окружающей среде. Именно поэтому мы реализуем образовательный проект на территории всего округа и отправляем отработанные элементы питания на предприятие-переработчик в Ярославле».

Батарейки, отслужившие свой срок, принимают в экоцентрах четвертый год подряд. При поддержке Правительства Югры заключено соглашение о корректной утилизации отработанных элементов питания между регоператором «Югра-Экология», компанией «ЮВиС» и Национальной экологической компанией (НЭК). Благодаря проекту «Сдавайте батарейки в Югре» на переработку отправлено 43,4 тонны батареек — это 2 170 000 штук.

Без утилизации каждая батарейка загрязняет не менее 20 квадратных метров. Так, участники проекта за четыре года уже помогли спасти от загрязнения 43 400 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Ханты-Мансийского района.

Новый сезон проекта «Сдавайте батарейки в Югре» стартует 1 сентября 2025 года. Внести свой вклад в сохранение окружающей среды можно и до этого момента — в экоцентрах «Югра Собирает» выходных нет. Сдать батарейки можно в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.