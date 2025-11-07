РЭО: тверской региональный оператор повысил надежность работы за счет банковской гарантии

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТСАХ» (ООО «Тверьспецавтохозяйство») получил первую в своей истории банковскую гарантию. Этот инструмент позволит компании укрепить финансовую устойчивость и повысить доверие со стороны партнеров и контрагентов.

«Такие решения повышают надежность региональных операторов и создают условия для долгосрочного развития отрасли. Банковская гарантия — это не просто финансовый инструмент, а показатель зрелости компании и уверенности в ее устойчивой работе», — отметили в пресс-службе РЭО.

Банковская гарантия подтверждает, что оператор способен выполнять все обязательства перед государством и населением даже при возможных финансовых рисках. Это делает систему обращения с отходами в регионе более стабильной и предсказуемой.

В случае возникновения внештатной ситуации на территории (например, коллапса из-за выхода из строя спецтехники у регионального оператора) регион может воспользоваться средствами банковской гарантии для урегулирования ситуации.