РЭО: Царевна-лягушка и хранительница леса выиграли сапы в конкурсе костюмов на «Зеленом заплыве»

«Зеленый заплыв» прошел в преддверии Невского международного экологического конгресса — 2025. Лучший «зеленый» образ был признан у Марины Шмелевой, представшей в костюме хранительницы леса, лучший эко-образ — у Юлии Зигерт в костюме Царевны-лягушки. В номинации «Не один» победили Елена Яровая и Александр Рудой в зеленых плащах.

«В преддверии НМЭК мы развернули целый фестиваль с экопросветительскими активностями и конкурсом для любителей самого экологичного вида спорта. Участники сап-заплыва могли посоревноваться в оригинальности и одеться в „зеленой“ тематике. Конкурс костюмов организовал наш партнер „Фонтанка“. Жюри отобрало победителей в трех номинациях: лучший „зеленый“ образ, лучший эко-образ и „не один“ — для участников в едином образе с семьей или друзьями. Победители получили сап-доски, а также призы от партнеров», — сообщил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Специальный приз жюри — КАКОЙ? — получили:

1. Сурикова Кристина, № 241, медуза Горгона и Левицкая Екатерина, № 206, лесной Эльф;

2. Лебедева Ольга, № 098, волшебный трицератопс;

3. Блинникова Александра, № 207, фея и ее собака пчелка;

4. Петрова Наталья, № 240, Царевна-лягушка с экоакцией «Дорогу лягушкам»;

5. Огинтс Ирина № 202, зеленый образ;

6. № 212 и № 215 — леди в шляпах;

7. Васильева Альфия, № 109, Розы и виноград;

8. Хегай Александр, № 220, таракан;

9. Краснова Карина, № 225, Змея;

10. Шувалова Анна, № 045, Морская владычица и ее удивительный кот.

Сап-заплыв состоялся 21 мая в Санкт-Петербурге. Участники прошли семикилометровый маршрут на сап-досках по реке Смоленке.

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая. РЭО выступает генеральным партнером мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО организует сап-заплыв, джаз-концерт, а также установит мастерскую переработки «Зеленый фургон».