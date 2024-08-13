РЭО: транспортировка отходов стала на 37% дороже

Работу региональных операторов обсудили 8 августа на первом заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, расходы регоператоров на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) увеличились на 37%.

«Одной из весомых проблем в работе регоператоров стал существенный рост расходов, который не покрывается действующими тарифами. В структуре расходов регоператоров 31% — это расходы на фонд оплаты труда (зарплаты), обновление и ремонт спецтехники и иные расходы. При этом 69% занимает только транспортирование ТКО, за последнее время эти расходы выросли на 37%. А в условиях ограничения предельных индексов тарифные средства не только не покрывают реальные расходы, но уже замещают инвестиционные расходы. Поэтому необходимо совместно с ФАС России проработать меры по поддержке регоператоров, в том числе, предусмотреть оперативные решения, не дожидаясь плановых корректировок тарифов», — отметил глава РЭО.

Также значительно выросли расходы на лизинг и стоимость мусоровозов. Необходимая валовая выручка региональных операторов выросла на 26%.

На прошедшем заседании штаба также обсуждались такие вопросы, как организация контейнерных площадок и наличие спецтехники, обновление парка и связанная с этим проблематика, инфраструктура по обращению с отходами.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» собирает обратную связь от членских организаций, они расположены в 70 регионах страны. По словам исполнительного директора «Ресурса» Валерии Гулимовой, у Ассоциации есть возможность непредвзято оценить, как происходит становление системы обращения с отходами, роли регионального оператора по обращению с ТКО, есть ли готовность вникать в реальную экономику и суть проблем со стороны регорганов.

«К сожалению, в ряде случаев приходится сталкиваться с ситуацией, когда регоператоры остаются один на один с нарастающим разрывом между расходами на операционную деятельность и выручкой, ранее рассчитанной на данных, которые сегодня не соответствуют реальности. Обслуживание автопарка, заработные платы на фоне зарплатной конкуренции в нише рабочих специальностей, стоимость горючего, приобретение техники. Чтобы обеспечить бесперебойность и требуемое качество услуг, регоператор не может работать в условиях, когда в ряде регионов немалая часть контейнерных площадок вообще не внесена в территориальные схемы и соответственно вывоз с них не рассматривается как затраты тарифным органом. Работа штаба дает возможность — и это обозначено в плане — разобраться с ситуацией в каждом регионе, причем, с участием первых лиц регионов, что исключит узкий ведомственный взгляд и интересы», — отметила Гулимова.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова в августе 2024 года. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта. Заседания штаба проходят еженедельно.