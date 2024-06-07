РЭО, Свердловская область и «Акрон Холдинг» создадут объект утилизации отходов электроники

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Подписание состоялось 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Отходы электроники и электротехники являются сложными для утилизации, они содержат различные металлы, пластики, стекло, а также зачастую опасные компоненты. Без продуманного подхода невозможно представить развитие системы утилизации таких отходов. Будем работать над тем, чтобы в Свердловской области появилось высокотехнологичное предприятие по утилизации ОЭЭО, такая возможность рассматривается в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения между РЭО, регионом и „Акрон Холдингом“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Создание современного высокотехнологичного предприятия по переработке отходов отвечает задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Мы подписываем трехстороннее соглашение, которое нацелено на совершенствование системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования. Речь идет, прежде всего, о совместной реализации инвестиционного проекта по созданию центра переработки такого типа отходов на территории Свердловской области. Также будет прорабатываться возможность развития сети пунктов приема вторсырья. В планах — организация взаимодействия с региональными операторами по обращению с ТКО. Кроме того, рассчитываем на совместную проработку инициатив, в том числе законодательных, в сфере обращения со вторичными ресурсами и развития механизма ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки», — сказал Евгений Куйвашев.

Соглашение подразумевает проработку мероприятий по развитию комплексной инфраструктуры по сбору ОЭЭО, а также увеличению отбора такой фракции на объектах обработки твердых коммунальных отходов.

«Совместно с Правительством Свердловской области и ППК „РЭО“ нам предстоит наладить эффективные механизмы сбора и сортировки отходов электроники. Предприятия нашего Холдинга имеют большой опыт в этом вопросе, мы участвуем в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ. Организованные нами пункты и инструменты сбора электроники показали хорошие результаты в нескольких регионах. Эти положительные практики мы будем применять и в других субъектах РФ», — отметил генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.