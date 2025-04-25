РЭО: субсидия на 420 миллионов рублей выделена на закупку мусоровозов в 2025 году

Программа льготного лизинга, разработанная Российским экологическим оператором и Минприроды России, стартовала по всей стране. Она позволит закупить в лизинг мусоровозы по льготной ставке. Для субсидирования ставки лизинга в 2025 году выделено 420 млн рублей.

Получателем субсидии определен АО «Росагролизинг». Он начал прием заявок на закупку техники.

«Для поддержки и обновления парка спецтехники региональных операторов РЭО и Минприроды России разработали программу льготного лизинга: по ней в 2025 году предусмотрено субсидирование закупки 1 200 мусоровозов. Региональный операторы и операторы по транспортированию смогут не только восполнить дефицит недостающей техники, но и заменить устаревшую. Всего в 2025 году на программу выделено 420 млн рублей. Эти средства пойдут на субсидирование ставки лизинга, то есть компании, смогут приобретать мусоровозы по ставке ниже рыночной. Росагролизинг уже начал принимать заявки от регоператоров, подать их можно в режиме онлайн», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Получателями лизинга могут выступать региональные операторы или компании, которые имеют заключенный с регоператором действующий договор на оказание услуг по транспортированию ТКО. По программе возможно приобрести в лизинг бункеровозы, мусоровозы, ломовозы и мультилифты.

В заявке регионального оператора должно быть указано количество, наименование и характеристики спецтехники, а также субъекты РФ, где она будет использоваться. Основные условия приобретения техники: авансовый платеж от 0%, срок лизинга — до пяти лет. Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнать на сайтах РЭО и АО «Росагролизинг».