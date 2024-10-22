Российский экологический оператор завершит прием заявок на стипендию в рамках трека «Студенчество» конкурса «Зеленая премия» 1 ноября. Стипендия составит 150 тысяч рублей.

«В этом году в рамках „Зеленой премии“ появилась новая номинация „Студенчество“. В этой категории будет вручаться стипендия за успехи в области экономики замкнутого цикла. Мы стремимся привлечь больше молодежи к актуальной тематике и дать ей возможность рассчитывать на поддержку своих инициатив. Также данная стипендия должна стимулировать их выбор профессии, связанной с управлением отходами и циркулярной экономикой», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Претендовать на стипендию могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающиеся очно в российских вузах и занимающиеся вопросами управления отходами и циркулярной экономикой.

Стипендиаты не только получат финансовую помощь, но и войдут в кадровый резерв РЭО, примут участие в мероприятиях компании и станут известны благодаря освещению их научных достижений на информационных платформах РЭО.

«Для участия требуется зарегистрироваться на сайте „Зеленой премии“. Всего будет выбрано 20 человек, которые представят свои проекты. Из них 10 студентов получат единоразовые стипендии в размере 150 тысяч рублей с учетом налогов. Финалистов объявят на декабрьской церемонии награждения „Зеленой премии“», — добавил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Список требований для участия и регистрация расположены по ссылке.