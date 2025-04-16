РЭО: строительство комплексного объекта ТКО в Липецкой области завершится в апреле

Строительно-монтажные работы на объекте «Экотехнопарк Липецкого района» завершатся до конца апреля 2025 года. Это второй этап проекта, в рамках которого будут построены мусоросортировочный комплекс и участок компостирования. Строительство всех этапов финансируется из средств от выпуска облигаций Российского экологического оператора в объеме 3,52 млрд рублей.

«В июне 2024 года завершился первый этап создания объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Липецкой области — „Экотехнопарка Липецкого района“. Теперь мощность полигона составляет 146 тысяч тонн ТКО в год. На втором этапе строятся комплекс по обработке ТКО на 200 тысяч тонн, а также участок компостирования органики на 70 тысяч тонн. Строительные работы будут завершены до конца апреля», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Проект реализуется через механизм государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения. Оно было заключено между инвестором (ООО «СтройСельхозГарант») и правительством Липецкой области 19 января 2023 года.

«Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 3,83 млрд рублей. Из них 3,52 млрд рублей — это финансовая поддержка со стороны РЭО в виде льготного займа. Ввод в эксплуатацию комплексного объекта по обращению с ТКО на территории Липецкой области обеспечит создание новых рабочих мест и позволит региону приблизиться к достижению целей федпроекта „Экономика замкнутого цикла“», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Механизм государственно-частного партнерства, который применяется на проекте в Липецкой области, считается одним из ключевых инструментов привлечения финансирования в отрасль. Концессионные соглашения позволяют соблюдать интересы всех участников процесса: инвестора, публичной стороны и финансирующей организации.