РЭО: старые пластиковые бутылки иркутчан переработали в 1000 км упаковочной ленты

«В Иркутской области компания „Флат Риббон“ делает один ролик упаковочной PET-ленты длиной 1800 метров из каждых 100 кг пластиковых бутылок, собранных от жителей. Таким образом из 42 тонн собранного от населения ПЭТа в 2023 году удалось сделать 480 роликов длиной 1000 километров. Раздельный сбор отходов вкупе с производством продукции из вторсырья — это не только забота о окружающей среде, но и возможность дать новую жизнь отходам, превратив их в функциональные и полезные товары, что способствует устойчивому потреблению и экологической ответственности, а также формированию экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В 2021 году компания приняла решение о расширении производства, для чего была приобретена спецмашина (мусоровоз) и изготовлены специальные сетки для сбора PET-бутылок и HDPE-тары. Сейчас в городе Усолье-Сибирское и поселке Белореченский установлено 150 сеток-контейнеров для раздельного сбора.

«Все чаще мы видим, как ответственные отечественные производители начинают создавать собственную инфраструктуру по раздельному сбору отходов, чтобы обеспечивать себя качественным вторсырьем. Важно поддерживать подобные инициативы утилизаторов на местном и региональном уровнях, в том числе с точки зрения широкого информирования населения о местах для раздельного сбора отходов», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Компании ООО «Флат Риббон» и ООО «Эко-Пласт» осуществляют свою деятельность в сфере раздельного сбора и переработки вторичных ресурсов на территории Иркутской области более 6 лет. Предприятия перерабатывают PET-бутылки и самостоятельно производят из них упаковочную стреппинг-ленту, которая широко используется предприятиями региона, например, на лесоперерабатывающих комплексах и кирпичных заводах.