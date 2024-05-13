РЭО: стартовал сезон экологизации форумов Росмолодежи | 360°

Экология 13 мая 2024, 15:06 РЭО: стартовал сезон экологизации форумов Росмолодежи РЭО

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Российский экологический оператор вместе с всероссийским движением «Экосистема» запустил новый сезон экологизации молодежных форумов в рамках проекта «Зеленый стандарт». Новый сезон экологизации открылся 5 мая с Всероссийским форумом «Пик Возможностей» в Нижнем Новгороде.

«Сегодня молодежь — движущая сила позитивных перемен в нашей стране. Мы видим как кипит работа по объединению этой силы для решения масштабных общественных задач: десятки молодежных форумов, встреч, фестивалей. Для нас эти мероприятия — лучший инструмент вовлечения нового поколения в зеленую повестку: возможность напомнить о том, что в любом деле есть место для экологической ответственности», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Экологизация форума «Пик Возможностей» прошла по комплексному сценарию: еще до начала мероприятия его участники, более 1500 молодых людей со всей России получили чек-листы с рекомендациями по снижению экологической нагрузки от мероприятия. А на самом форуме прошла лекция и интерактивная игра на экологические темы. На площадке также действовала мастерская, где каждый мог ознакомиться с полным циклом переработки пластика и самостоятельно превратить пластиковые крышечки в уникальные сувениры.

Наряду с этими активностями, была экологизирована и сама площадка форума: добавлено альтернативное вегетарианское меню, предусмотрена вторичная переработка баннеров, проведена работа по сокращению углеродного следа от логистики и снабжения мероприятия.

«Экологизация молодежных форумов — перспективный динамично развивающийся проект: в прошлом году наши партнеры из движения „Экосистема“ провели экологическую работу на 25 форумах. Задача этого года — охватить 43 мероприятия, при этом провести одно из событий по принципу „ноль отходов“. Но больше всего впечатляют не цифры, а отклик молодежи на экоинициативы: мы видим искренний интерес и желание вносить свой вклад в заботу об экологии. Этот энтузиазм — лучший результат наших усилий!» — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.