РЭО стал стратегическим партнером #НЕКОНФЕРЕНЦИИ

Российский экологический оператор выступит стратегическим партнером #НЕКОНФЕРЕНЦИИ 8.0. Это одно из ключевых мероприятий в сфере обращения с отходами, которое объединяет российских производителей и поставщиков решений для отрасли. Форум пройдет под слоганом «Сделано в России» и соберет более 150 руководителей отраслевых компаний.

«#НЕКОНФЕРЕНЦИЯ — это эффективная платформа для открытого диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом. РЭО поддерживает развитие российских технологий, способных укрепить инфраструктуру переработки отходов и обеспечить достижение целей в построении экономики замкнутого цикла», — отметила генеральный директор ППК РЭО Инна Тарасова.

Мероприятие, которое проводится с 2017 года, традиционно собирает представителей региональных операторов, логистических компаний, переработчиков отходов, инвесторов и разработчиков IT- и технологических решений. В программе — экспертные сессии в формате «вопрос-ответ», выставка оборудования и техники, презентации новых разработок, а также зоны для деловых встреч и переговоров.

По словам генерального директора ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александра Пугина, участие РЭО в качестве стратегического партнера будет способствовать продвижению отечественных решений и достижению технологического суверенитета в сфере переработки отходов.

«Цель нашего мероприятия — создать максимально гибкую, доступную и эффективную площадку, направленную на популяризацию наилучших доступных решений и технологий для отрасли обращения с отходами, обеспечить двухстороннюю коммуникацию и дать возможность каждому пообщаться с каждым, — добавил генеральный директор ООО „РГ-Техно“ Роман Лобов. — При подготовке программы мы ориентируемся на актуальные потребности участников рынка и адаптируем формат для наилучшего восприятия контента».

Мероприятие, организованное ООО «ЭКОМАШГРУПП» и ООО «РГ-Техно», пройдет с 9 по 11 сентября 2025 года в деревне Новая Купавна Московской области. Регистрация для участников и партнеров уже открыта на сайте ne-conf.ru.