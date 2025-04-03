РЭО стал партнером ВэйсТэк-2025

Российский экологический оператор выступит партнером 17-й Международной выставки по обращению с коммунальными, промышленными, строительными, сельскохозяйственными отходами и экологии ВэйстТэк.

В 2025 году организаторы усилят фокус на рециклинг и запустят в рамках ВэйстТэк Международную выставку вторичного сырья и продукции из переработанных материалов, технологий и оборудования для рециклинга [Re] Waste 2025. Цель данной экспозиции — продвижение технологий, способствующих формированию экономики замкнутого цикла.

На ВэйстТэк-2025 будут презентованы инновационные решения по сортировке, глубокой переработке и вторичному использованию материалов, а также решения в области цифровизации отрасли.

Экспертное обсуждение актуальных вопросов на дискуссионной площадке ВэйстТэк будет содействовать консолидации представителей государства, бизнеса, науки и отраслевого сообщества, позволит найти ответы на интересующие вопросы и наметить вектор развития отрасли.

Мероприятия пройдут с 9 по 11 сентября 2025 года в Крокус Экспо (Красногорск). Подробную информацию можно найти на сайте.