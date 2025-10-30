РЭО стал федеральным партнером доклада по устойчивому развитию регионов России

Российский экологический оператор выступил федеральным партнером доклада и первого в России интегрированного рейтинга субъектов Федерации по переходу к экономике замкнутого цикла, подготовленного платформой ИНФРАГРИН.

«Развитие экономики замкнутого цикла — это стратегический вектор экологической политики России. Для эффективного перехода на новую модель регионам важно видеть свои результаты и динамику. Рейтинг ИНФРАГРИН позволит сопоставить показатели, выявить лучшие практики и выстроить комплексные планы развития, опираясь на факты и аналитику», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Рейтинг построен на уникальной методологии ИНФРАГРИН «Ре³» и оценивает три ключевых направления: управление ресурсами (в том числе отходами, водой и энергией), воздействие на экосистемы и развитие сервисной экономики. Он показывает, насколько эффективно регионы вовлекают ресурсы во вторичный оборот, восстанавливают природные системы и внедряют устойчивые модели потребления.

Главная цель рейтинга — помочь регионам определить текущее положение на карте циркулярной экономики, выявить сильные стороны и выстроить дорожные карты перехода к экономике замкнутого цикла. Доклад с результатами рейтинга включает интервью с экспертами, примеры корпоративных практик, опыт Беларуси по созданию национальной стратегии и рекомендации по разработке региональных программ ЭЗЦ.

«Поскольку перед субъектами РФ стоит задача до конца года подготовить и утвердить региональные планы по переходу к экономике замкнутого цикла, а в дальнейшем их выполнять, мы стремились при подготовке доклада и рейтинга сделать продукт максимально полезным для территорий. — отметила Светлана Бик, руководитель платформы ИНФРАГРИН. — Поэтому в докладе, помимо результатов рейтинга регионов, опубликована уникальная экспертная информация: опыт подготовки и реализации региональных программ по экономике замкнутого цикла в Республике Беларусь, лучшие практики крупного российского бизнеса, экспертные подходы и рекомендации, включая развитие циркулярных практик креативных индустрий. Важно, что такие экспертно-аналитические продукты наша платформа создает при поддержке авторитетных партнеров, одним из которых является Российский экологический оператор».