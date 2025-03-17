РЭО стал федеральным партнером доклада о суверенизации повестки устойчивого развития

Российский экологический оператор стал федеральным партнером ежегодного доклада экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2024/25». Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул в интервью, вошедшем в доклад, что для достижения национальных целей устойчивого развития важно проводить технологическую модернизацию в рамках формирования экономики замкнутого цикла.

«В ближайшее время основа экономики в виде оригинальных видов сырья, которые использовались на протяжении нескольких столетий, должна смениться новыми видами сырья. Это потребует фундаментальных изменений практически всей промышленной цепочки, включая новые технологии производства, финансовые инструменты, изменения как предпринимательской, так и потребительской модели поведения», — сказал генеральный директор РЭО.

Основной темой доклада стали 5 направлений суверенизации повестки устойчивого развития: социальный фокус в корпоративных практиках устойчивого развития; технологическая модернизация и формирование экономики замкнутого цикла; приоритет эффективных и разработка новых финансовых инструментов и механизмов; фокус на адаптацию и уточнение подходов по сокращению выбросов парниковых газов; формирование национальных рамок нефинансовой отчетности и оценки бизнеса.

«Чрезвычайно важно, что суверенизация повестки устойчивого развития, которая является основным трендом последнего времени, происходит не только по признакам формы, но и содержания — в этом смысле доклад „ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2024/25“ можно считать коллективным свидетельством происходящих изменений. И приглашением к дискуссии и партнерствам», — подчеркнула руководитель платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик.

Доклад включает в себя 11 интервью с лидерами мнений о лучших практиках и новациях, 10 экспертных материалов с анализом актуальных ракурсов и процессов, а также статистику по выпуску ESG-облигаций в России и присвоенным рейтингам в сфере устойчивого развития.

Скачать доклад можно по ссылке или на сайте экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН.