РЭО стал экопартнером ПМЭФ-2024

Российский экологический оператор стал экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который пройдет 5−8 июня 2024 года. РЭО организует на форуме раздельный сбор отходов (РСО) и запустит мастерскую переработки «Зеленый фургон». В рамках основной программы при поддержке РЭО пройдет сессия на тему реформы отрасли обращения с отходами.

«По традиции РЭО выступает экологическим партнером Петербургского международного экономического форума. В этом году для участников мы вновь открываем нашу мастерскую переработки „Зеленый фургон“, где можно будет на наглядном примере увидеть, как работает экономика замкнутого цикла. Также организуем раздельный сбор, все собранное вторсырье будет направлено на переработку. Кроме того, при поддержке РЭО состоится отраслевая сессия, на которой обсудим промежуточные итоги реформы обращения с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В «Зеленом фургоне» будут установлены станки для демонстрации переработки пластика. Для гостей также организуют различные мастер-классы. Фургон будет работать все время проведения форума. Расположится фургон возле павильона G.