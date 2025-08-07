РЭО стал экологическим партнером форума «Экосистема. Заповедный край»

Российский экологический оператор выступает экологическим партнером форума «Экосистема. Заповедный край», который проходит в Камчатском крае. РЭО поддерживает повестку мероприятия уже четвертый год подряд.

«Поддержка молодежных просветительских инициатив — важная часть нашей работы. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше молодых и талантливых людей понимали, как работает отрасль обращения с отходами, включались в ее развитие. Мы видим большой интерес к теме устойчивого развития и экологического дизайна — и уверены, что участники форума примут активное участие в развитии экоповестки нашей страны», — отметила генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова.

В этом году участие РЭО в работе форума проходит в две смены. В рамках первой смены представители оператора включились в образовательную программу: эксперты рассказывают участникам о ключевых задачах отрасли, формировании экономики замкнутого цикла и современном подходе к обращению с отходами.

Во второй смене РЭО организует тематическую сессию консорциума, а также предлагает участникам форума — победителям олимпиад и конкурсов — кейс по экологическому дизайну и экономике замкнутого цикла. Участники будут работать над решением задачи и представят свои идеи экспертному жюри.

Форум «Экосистема. Заповедный край» ежегодно объединяет более 600 талантливых школьников, студентов и молодых специалистов со всей России. Его цель — формирование сообщества будущих лидеров в области устойчивого развития, экологии, технологий и зеленой экономики.