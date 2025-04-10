РЭО: создание объекта ТКО на 600 тысяч тонн идет по графику в Крыму

Строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 600 тысяч тонн в год в Белогорском районе Республики Крым идет в соответствии с графиком. Работы по вводу предприятия в эксплуатацию находятся в высокой степени готовности. Создание полигона финансируется за счет выпуска облигаций Российского экологического оператора.

«В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Республики Крым полигон в Белогорском районе станет единственным в регионе и сможет принимать 600 тысяч тонн ТКО в год. Это будут „хвосты“ с других комплексных объектов, которые строятся для создания единой системы обращения с ТКО в Крыму», — сообщил замминистра природы и экологии РФ Денис Буцаев.

Инвестиции в проект оцениваются в 4,2 млрд рублей. Он реализуется на основе государственно-частного партнерства (концессии). 95% финансируется за счет выпуска облигаций РЭО, еще 5% — за счет собственных средств инициатора проекта, которым выступает ООО «Крымский экологический оператор» (ООО «КЭО»).

Первый выпуск облигаций прошел в сентябре 2024 года. Центробанк зарегистрировал выпуск на 1,271 млрд рублей, средства были направлены на строительство объекта в Белогорском районе.

«Строительство нового полигона в Белогорском районе идёт по плану. Этот объект размещения ТКО позволит региону достичь показателей федерального проекта», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Сейчас строители устанавливают водонепроницаемый барьер из специального материала, формируют откос и разрабатывают грунт на полигоне.