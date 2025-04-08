РЭО сообщил о высокой готовности комплекса по обращению с ТКО в Псковской области

Представители Российского экологического оператора провели онлайн-совещание с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым и обсудили строительство комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 250 тысяч тонн в год.

«Проект в Псковской области реализуется на основе концессионного соглашения. Такой механизм государственно-частного партнерства зарекомендовал себя. Комплексный объект создается за счет капитального гранта, для этого региону выделили субсидию в размере 1,8 млрд рублей», — сообщил замминистра природы и экологии РФ Денис Буцаев.

Дополнительное финансирование оказано со стороны Сбербанка. Общая стоимость проекта составляет 4,5 млрд рублей.

«Обновлена проектно-сметная документация (ПСД) проекта по созданию КПО в Палкинском районе Псковской области. Объект находится в высокой степени готовности и будет введен в третьем квартале 2025 года. В регионе появится предприятие полного цикла, способное принимать на сортировку 250 тысяч тонн ТКО и утилизировать 95 тысяч тонн», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.