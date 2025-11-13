РЭО: собираемость платежей в 3 квартале 2025 года составила 93,8%

Общероссийская собираемость платежей за услугу обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в третьем квартале закрепилась на уровне 93,8%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель удерживает свои позиции. В разрезе по федеральным округам лидирующие позиции сохраняют Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа. 10 регионов продемонстрировали максимальный уровень собираемости платежей от населения за период, преодолев планку в 100%, что говорит о высоком уровне ответственности граждан и качественной работе региональных операторов.

«Мониторинг финансового состояния региональных операторов по федеральным округам показал разнородную, но в целом позитивную картину. Мы видим, что система обращения с ТКО продолжает развиваться, и собираемость платежей находится на высоком уровне, — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Результаты третьего квартала подтверждают эффективность внедряемых механизмов и ответственность участников. Особое внимание со стороны Российского экологического оператора уделяется регионам, где наблюдается снижение показателей, для оперативного реагирования и выработки комплексных решений. Успехи в работе с населением и особенно с юридическими лицами — это результат совместных усилий и четкой работы региональных операторов».

Северо-Западный федеральный округ продолжает удерживать лидирующие позиции с показателем 97,1%, что соответствует уровню прошлого года. Уральский федеральный округ, продемонстрировав хороший прирост в 1%, достиг отметки в 94,5%, а Приволжский федеральный округ сохранил прошлогодний результат на уровне 94,4%.

Центральный федеральный округ также демонстрирует стабильность, удерживая показатель в 94,3%. В Сибирском федеральном округе отмечен небольшой, но положительный прирост в 0,4% по сравнению с прошлым годом, достигнуты 93,2%. Дальневосточный федеральный округ показал результат на уровне прошлого года — 90,3%.

В Северо-Кавказском федеральном округе зафиксировано снижение показателя на 2%, до 84,4%, и в Южном федеральном округе — снижение на 1,5%. Основной причиной снижения в указанных регионах стали процессы, связанные со сменой региональных операторов, началом их деятельности и этапом заключения договоров с потребителями.

Особо стоит отметить регионы, в которых собираемость платежей от населения преодолела планку в 100%. Среди регионов-лидеров — Магаданская, Курганская, Кемеровская, Калининградская и Челябинская области, Республики Крым, Татарстан и Алтай, а также Чукотский автономный округ и Красноярский край. Такое высокое достижение стало возможным благодаря ответственному подходу граждан и продуктивной работе региональных операторов в указанных субъектах.

Среди категории «иные потребители» (юридические лица) успехи еще более впечатляющие. 44 зоны деятельности региональных операторов достигли собираемости более 100%. Абсолютными лидерами стали Республика Бурятия (более 180% собираемости), Воронежская область (125%), Ульяновская область (118%) и Иркутская область (115%).