РЭО: «Сибстекло» предложило заменить деревянные поддоны экологичными пластиковыми
Компания «Сибирское стекло» («Сибстекло») представила генеральному директору Российского экологического оператора Денису Буцаеву экологичные поддоны, произведенные из отходов полимеров. Презентация проекта состоялась на Российском экологическом форуме (РЭФ).
«РЭФ позволяет компаниям представить наилучшие технологии и наработки, а также распространить свой опыт, поделившись им с остальными участниками отрасли. Одним их таких проектов стали поддоны из вторичных полимеров от „Сибстекла“. Продукция производится из полимерно-песчаной смеси, это трудноперерабатываемый классическими методами пластик и отходы магнитной сепарации песка. Проект направлен на снижение объема захоронения пластика, возврат ресурсов в хозяйственный оборот, сокращение вырубки леса. Кроме того, компания является резидентом экопромышленного парка в Новосибирской области, который будет построен в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“. Рассматривается возможность установить линию по производству экоподдонов в этом парке», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, у полимерных поддонов, которые будут изготавливаться при участии предприятия, неограниченный срок службы (деревянный поддон предназначен для однократного применения), они устойчивы к атмосферным воздействиям, механическим повреждениям, пригодны для транспортировки пищевых продуктов, а также опасных веществ, высокогигиеничны, не требуют дезинсекции. Пришедшие в негодность поддоны полностью перерабатываются в новые изделия. По данным компании, каждые 96 тысяч экоподдонов сохранят 2000 деревьев.
Такие поддоны могут использоваться на стеклотарных заводах, у производителей напитков и ритейлеров, в отраслях, в которых используют палетную тару, — сельское хозяйство, производство строительных материалов, металлургия и др.