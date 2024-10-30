РЭО: «Сибстекло» предложило заменить деревянные поддоны экологичными пластиковыми

«РЭФ позволяет компаниям представить наилучшие технологии и наработки, а также распространить свой опыт, поделившись им с остальными участниками отрасли. Одним их таких проектов стали поддоны из вторичных полимеров от „Сибстекла“. Продукция производится из полимерно-песчаной смеси, это трудноперерабатываемый классическими методами пластик и отходы магнитной сепарации песка. Проект направлен на снижение объема захоронения пластика, возврат ресурсов в хозяйственный оборот, сокращение вырубки леса. Кроме того, компания является резидентом экопромышленного парка в Новосибирской области, который будет построен в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“. Рассматривается возможность установить линию по производству экоподдонов в этом парке», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, у полимерных поддонов, которые будут изготавливаться при участии предприятия, неограниченный срок службы (деревянный поддон предназначен для однократного применения), они устойчивы к атмосферным воздействиям, механическим повреждениям, пригодны для транспортировки пищевых продуктов, а также опасных веществ, высокогигиеничны, не требуют дезинсекции. Пришедшие в негодность поддоны полностью перерабатываются в новые изделия. По данным компании, каждые 96 тысяч экоподдонов сохранят 2000 деревьев.

Такие поддоны могут использоваться на стеклотарных заводах, у производителей напитков и ритейлеров, в отраслях, в которых используют палетную тару, — сельское хозяйство, производство строительных материалов, металлургия и др.