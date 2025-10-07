РЭО сформировал новый состав научно-технического совета

Состав утвержден Приказом генерального директора Российского экологического оператора. В совет вошли представители 23 научных и образовательных учреждений. Шесть из них имеют статус национальных исследовательских центров: МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИУ «МЭИ», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, НИТУ «МИСиС», НИУ «Высшая школа экономики» и Пермский политехнический университет. Также среди участников совета есть представители Консорциума «Экономика замкнутого цикла», Ассоциации «Чистая страна — Ресурс», ведущих вузов и компаний отрасли.

«Одна из задач, над которой мы сейчас активно работаем, заключается в том, чтобы сформировать актуальный „банк технологий переработки“. И как раз на базе Научно-технического совета мы сможем объективно оценивать все предлагаемые технологии, — отметила генеральный директор РЭО и председатель НТС Ирина Тарасова. — Представители науки, бизнеса и общественности смогут выработать предложения, рекомендации и заключения, на которые мы РЭО будем ориентироваться».

Работа совета будет вестись по шести основным направлениям: термическая и биологическая обработка отходов, утилизация отходов III–V классов опасности, технологическое развитие и импортозамещение, обработка и утилизация вторичных ресурсов, совершенствование нормативно-правовой базы и переход к циркулярной экономике.

«Мы рассчитываем на то, что богатый опыт работы и высокий уровень компетентности участников совета, позволят проводить экспертную оценку новых решений и разработок. Участники совета также помогут РЭО сформировать актуальную научно-техническую политику», — сказал советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития РЭО, ответственный секретарь НТС Сергей Егоршев.