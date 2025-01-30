РЭО сформировал новый состав Экспертного совета по устойчивому развитию

Председателем Совета назначена руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» (Платформа ИНФРАГРИН) Светлана Бик. Секретарем Совета стала директор по проектной деятельности и стратегическому развитию РЭО Екатерина Степкина.

В обновленный состав Совета вошли 13 ведущих экспертов в области устойчивого развития, представляющих крупнейшие российские компании, финансовые организации и экспертное сообщество. Среди них руководители ESG-направлений ведущих российских компаний, включая En+ Group, СИБУР, X5 Group, «Магнит», ЭкоЛайн, представители финансового сектора, в том числе Совкомбанка, ДОМ. РФ, а также эксперты в области экологической сертификации и устойчивого развития.

«Экспертный совет действует с 2021 года, и его состав регулярно обновляется в соответствии с актуальными задачами РЭО. Сейчас пришло время сфокусироваться на практических вопросах экономики замкнутого цикла. Поэтому в новом составе собраны представители всей цепочки — от производственных предприятий до ретейла и компаний-операторов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — отметил Денис Буцаев.

Впервые в состав Совета наряду с независимыми экспертами вошли штатные сотрудники РЭО, функционал которых включает вопросы повестки устойчивого развития. Такая новация позволит сделать повестку Совета максимально приближенной к практическим задачам РЭО.

Экспертный совет является консультативным органом РЭО и призван оказывать компании поддержку по ключевым направлениям устойчивого развития отрасли обращения с ТКО. В задачи Совета входит разработка рекомендаций по внедрению принципов экономики замкнутого цикла, стимулированию утилизации отходов, декарбонизации отрасли и развитию «зеленого» финансирования.

«Обновленный состав Экспертного совета объединил признанных специалистов в области устойчивого развития из разных секторов экономики. Их опыт и экспертиза помогут РЭО в реализации масштабных задач по формированию эффективной системы обращения с отходами в соответствии с принципами устойчивого развития», — прокомментировала председатель Совета Светлана Бик.

Заседания Совета будут проводиться не реже одного раза в квартал. Решения Совета носят рекомендательный характер и направлены на совершенствование деятельности РЭО в области устойчивого развития.

Персональный состав Экспертного совета по устойчивому развитию РЭО можно посмотреть по ссылке или на сайте РЭО в разделе ESG. Ознакомиться с Положением об Экспертном совете по устойчивому развитию можно здесь.