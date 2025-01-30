РЭО сформировал новый состав Экспертного совета по устойчивому развитию
Российский экологический оператор обновил состав Экспертного совета по устойчивому развитию. Соответствующий приказ 28 января подписал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Председателем Совета назначена руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» (Платформа ИНФРАГРИН) Светлана Бик. Секретарем Совета стала директор по проектной деятельности и стратегическому развитию РЭО Екатерина Степкина.
В обновленный состав Совета вошли 13 ведущих экспертов в области устойчивого развития, представляющих крупнейшие российские компании, финансовые организации и экспертное сообщество. Среди них руководители ESG-направлений ведущих российских компаний, включая En+ Group, СИБУР, X5 Group, «Магнит», ЭкоЛайн, представители финансового сектора, в том числе Совкомбанка, ДОМ. РФ, а также эксперты в области экологической сертификации и устойчивого развития.
«Экспертный совет действует с 2021 года, и его состав регулярно обновляется в соответствии с актуальными задачами РЭО. Сейчас пришло время сфокусироваться на практических вопросах экономики замкнутого цикла. Поэтому в новом составе собраны представители всей цепочки — от производственных предприятий до ретейла и компаний-операторов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — отметил Денис Буцаев.
Впервые в состав Совета наряду с независимыми экспертами вошли штатные сотрудники РЭО, функционал которых включает вопросы повестки устойчивого развития. Такая новация позволит сделать повестку Совета максимально приближенной к практическим задачам РЭО.
Экспертный совет является консультативным органом РЭО и призван оказывать компании поддержку по ключевым направлениям устойчивого развития отрасли обращения с ТКО. В задачи Совета входит разработка рекомендаций по внедрению принципов экономики замкнутого цикла, стимулированию утилизации отходов, декарбонизации отрасли и развитию «зеленого» финансирования.
«Обновленный состав Экспертного совета объединил признанных специалистов в области устойчивого развития из разных секторов экономики. Их опыт и экспертиза помогут РЭО в реализации масштабных задач по формированию эффективной системы обращения с отходами в соответствии с принципами устойчивого развития», — прокомментировала председатель Совета Светлана Бик.
Заседания Совета будут проводиться не реже одного раза в квартал. Решения Совета носят рекомендательный характер и направлены на совершенствование деятельности РЭО в области устойчивого развития.
Персональный состав Экспертного совета по устойчивому развитию РЭО можно посмотреть по ссылке или на сайте РЭО в разделе ESG. Ознакомиться с Положением об Экспертном совете по устойчивому развитию можно здесь.