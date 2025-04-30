РЭО: съезд региональных операторов пройдет в Санкт-Петербурге

С 14 по 17 мая в Санкт-Петербурге состоится один из ключевых форумов в сфере обращения с отходами — Съезд региональных операторов. Он организован Ассоциацией «Чистая страна» при поддержке Российского экологического оператора.

«В нашей стране отходы вывозят 183 региональных оператора. По сути, они отвечают за внедрение новой системы обращения с отходами. Именно по работе регоператоров население судит о стабильности всей отрасли. Встреча в Петербурге позволит обменяться опытом и эффективными практиками решения проблем», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

С 2016 года съезд объединяет главных участников отрасли: от представителей бизнеса до профильных экспертов. Он стал одной из самых авторитетных площадок для обмена опытом и выработки практических решений.

Центральные темы деловой программы — корректировка тарифного регулирования, совершенствование законодательной базы, меры государственной поддержки, механизмы привлечения инвестиций и развитие экономики замкнутого цикла.

В обсуждениях примут участие представители ППК РЭО, Минприроды России, ФАС России и Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Также в рамках съезда состоится выставка мусоровозов и коммуникационная сессия с демонстрацией новых решений от разработчиков техники и цифровых технологий. Ожидается участие около 300 специалистов из всех регионов страны.

Подробная программа доступна на сайте.