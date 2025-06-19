РЭО: сеть пунктов приема старой электроники появится в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге появится широкая сеть пунктов приема вторсырья, ориентированных на электронные отходы. О проработке такого проекта стало известно на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию инициативы, подписали генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

«Электронные отходы — одни из самых сложных для переработки. Они состоят из множества компонентов: металлов, различных видов пластика и стекла. Также они могут содержать опасные вещества, — отметила Ирина Тарасова. — Для утилизации этих отходов требуется комплексный подход и специализированная инфраструктура. Организация системы сбора таких отходов является первым этапом, в последующем планируется развитие специализированных предприятий по переработке уже на территории региона».

Стороны проработают организацию системы сбора вторичного сырья на основе самых современных существующих механизмов: сети экобоксов, экотакси и экопунктов. Эти механизмы позволят сделать сдачу техники доступной для всех жителей Санкт-Петербурга.

Предполагается, что к проекту также будет привлечен и региональный оператор по обращению с ТКО. Это поможет увеличить отбор с сортировочных объектов электронных отходов, пригодных для переработки. Планируется привлечение муниципальных и государственных предприятий Санкт-Петербурга для сбора электронных отходов, что обеспечит их консолидацию и снизит расходы на транспортировку.

«Президент России поставил четкую задачу: к 2030 году необходимо достичь 100% обработки твердых коммунальных отходов, снизить на 50% объемы захоронений отходов и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Подписанные соглашения в природоохранной отрасли станут основой для перехода Санкт-Петербурга к экономике замкнутого цикла, значительного снижения нагрузки на природные ресурсы и повышения уровня комфорта проживания горожан», — подчеркнул Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.