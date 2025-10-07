РЭО: «серым» возчикам отходов грозят штрафы до 100 тысяч и конфискация мусоровозов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Магнит» выявил факты незаконного вывоза отходов из заведений сети кофеен Coffee Anytime в Омске.

Проверка была проведена после обращений жителей, которые жаловались на вывоз отходов в ночное время. Российский экологический оператор призвал бизнес избегать услуг нелегальных возчиков, так как они могут сбрасывать отходы на нелегальные свалки, загрязняя окружающую среду. За подобную деятельность грозят штрафы до 100 тысяч рублей, также возможна конфискация мусоровозов.

«Деятельность так называемых „серых“ перевозчиков отходов несет прямую угрозу экологической и санитарной безопасности, приводит к образованию стихийных свалок и наносит ущерб бюджету региона. Регоператор передал материалы проверки, включая фото- и видеодоказательства, в надзорные органы. Призываем все организации и бизнес не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков и работать только с региональным оператором», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Специалисты установили, что отходы вывозил мусоровоз с номерами Х835 НН, принадлежащий компании «Экотранс». Эта компания не входит в реестр официальных подрядчиков регионального оператора, регистрационный номер отсутствует в системе учета отходов (ФГИС УТКО) и не имеет права осуществлять вывоз ТКО на территории Омской области. На место была вызвана полиция, факт нарушений задокументирован.

Региональный оператор подготовил список юридических лиц, которые использовали услуги нелегальных перевозчиков. Материалы направлены в природоохранную прокуратуру для дальнейшего реагирования.

Деятельность «серых» возчиков создает ряд угроз: нарушение экологических норм, риски для санитарно-эпидемиологической безопасности населения (рост свалок), ущерб бюджету региона на ликвидацию свалок.

«Согласно статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, выгрузка или сброс отходов вне специально отведенных мест считается загрязнением окружающей среды и наказывается штрафом. Для граждан — до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей. Если нарушение повторится, сумма штрафа для организаций может вырасти до 100 тысяч рублей, а также возможна конфискация транспортного средства, с которого производился незаконный вывоз», — добавили в РЭО.

РЭО уже неоднократно призывал отказаться от услуг серых возчиков, в частности председателей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и дачников.