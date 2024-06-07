РЭО, Сбер и Псковская область подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подписание состоялось 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В Псковской области при объединенных усилиях РЭО, Сбера и правительства региона будет создана современная инфраструктура для обращения с отходами. Новые объекты позволят региону достичь необходимых показателей по обработке и переработке ТКО. В рамках соглашения РЭО окажет поддержку проекту. Строительство объекта обращения с ТКО в Псковской области сейчас находится в активной фазе, генеральным подрядчиком выступает „Экоцифра“, дочерняя компания РЭО», — сообщил Денис Буцаев.

В рамках сотрудничества стороны расширят доступ к финансированию масштабных инвестпроектов по строительству объектов обработки, утилизации и размещения ТКО в Псковской области.

«РЭО и Псковская область заинтересованы в создании устойчивой системы обращения с ТКО. В идеале сортироваться должно 100% отходов, а их объем, который направляется на полигоны на территории региона, — неуклонно снижаться. Сбер готов рассмотреть возможность финансирования проектов в данной отрасли. Мы рассчитываем, что результатом нашего сотрудничества станет значительное улучшение экологической ситуации как в регионе, так и в стране в целом», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По словам губернатора Псковской области, после открытия объекта все свалки в регионе закроют и рекультивируют.

«Сфера обращения с ТКО — это сложная сфера практически для всех субъектов РФ. Наше соглашение со Сбером и РЭО нацелено на реализацию проекта по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области по федеральному проекту. Работы предстоит много, но уверен, что с такими партнерами мы выполним все поставленные задачи. После запуска комплекса все существующие свалки в регионе будут закрыты и пойдут под рекультивацию», — сказал Михаил Ведерников.

РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.