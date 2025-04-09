РЭО: Самарская область выделила рекордные 660 млн рублей на закупку контейнеров

Российский экологический оператор согласовал план закупок контейнерных площадок и контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) Самарской области на 660 млн рублей. Это самая крупная закупка контейнеров в России.

«Согласованные планы, полученные от регионов, включают в себя закупки 4 785 контейнерных площадок и 28 906 контейнеров в 2025 году. Хотела бы отметить Самарскую область, которая выделила максимальный объем средств на реализацию мероприятий по данному направлению — 660 млн рублей. Беспрецедентная сумма на создание контейнерных площадок и закупку контейнеров», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Дефицит контейнерных площадок в Самарской области составляет 826 штук, на их закупку в 2025 году будет выделено 440 115 рублей. Дефицит контейнеров оценивается в 10 816 штук, на них планируется выделить 220 767 рублей. Данные представлены без учета реконструкции площадок и контейнеров, которые требуется заменить.

«Планы закупок регионы должны сначала направлять на рассмотрение в РЭО. После согласования с РЭО главы субъектов РФ их утверждают и включают в бюджет. Проведение соответствующих закупок РЭО оставляет на своем контроле. Активное участие субъектов РФ в формировании и утверждении планов закупок позволит сократить дефицит контейнерных площадок и контейнеров в российских регионах», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Ранее РЭО и власти Самарской области разработали план по нормализации ситуации с вывозом ТКО на территории региона, включающий в себя усиление работы регионального оператора.

«Обращение с ТКО — общая задача, для решения которой необходимы усилия всех участников процесса. Бесперебойное транспортирование невозможно без наличия исправных контейнеров на всех КП. Мы работаем „на земле“ и раньше других узнаём о нехватке или поломке контейнеров. В связи с этим регоператор уже сейчас передаёт информацию в муниципальные районы о необходимости установки дополнительного накопителя или замене контейнера», — отметил Генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков.