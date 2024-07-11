РЭО: рост себестоимости вывоза отходов составил более 30%

Российский экологический оператор провел анализ деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и фиксирует рост себестоимости вывоза отходов в регионах. В различных субъектах РФ он достигает более 30% и складывается из нескольких показателей. К примеру, в них входит фонд оплаты труда, который среднем по стране вырос на 50%, также расходы на горюче-смазочные материалы показали рост на 40%, стоимость мусоровозов выросла на 60%. Если в 2021 году одна машина стоила 6-7 млн рублей, то сейчас этот показатель равняется 10-11 млн рублей.

«В ходе анализа деятельности регоператоров специалисты РЭО установили причины роста себестоимости вывоза отходов в регионах. Рост фактических затрат на деятельность регоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксирован по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами. Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и составляет в среднем около 30%. Однако на этом фоне изменения тарифа на вывоз отходов в регионах выглядят незначительно», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В опросе РЭО участвовали 54 наиболее крупных региональных оператора, включая 5 из Дальневосточного федерального округа (ДФО), 11 — из Приволжского (ПФО), 14 — из Центрального (ЦФО), 7 — из Северо-Западного (СЗФО), 2 — из Северо-Кавказского (СКФО), 4 — из Сибирского (СФО), 2 — из Уральского (УФО) и 9 — из Южного. Компании проанализировали рост затрат по сравнению с прошлым годом.

В итоге, по данным регоператоров, затраты на горюче-смазочные материалы выросли на 40% (в ДФО — на 165%, в ЮФО — на 280%). Затраты на топливо — на 35%, технические жидкости — на 45%. Последнее связано с уходом иностранных компаний и дефицитом продукции отечественного производства. Затраты на ФОТ выросли в среднем по стране на 50%. При этом, например в ДФО, рост ФОТ составил 105%, а в ЮФО — 150%. Зарплаты водительского состава имеют высокую конкуренцию с зарплатами в Вооруженных силах Российской Федерации, курьерской доставке, а также в сельскохозяйственных регионах в период посевной и сбора урожая.

Стоимость мусоровывозящей техники выросла на 50%. Например, мусоровозы подорожали на 60% (средняя стоимость в 2021 году — 6−7 млн рублей за 1 шт., в 2024 — 10−11 млн рублей). Присутствует дефицит шасси отечественного производства. При этом ремонт мусоровозов стал дороже на 52%. Это связано с удорожанием запчастей для отечественного и иностранного парков мусоровозов. Рост ключевой ставки Банка России на начало 2021 года составил 4,25%, в 2024 году — 16%, что повлекло за собой рост ставок по лизинговым договорам до 37%. Рост расходов на размещение и обработку отходов достиг 40%, увеличилась стоимость приема отходов. Услуги операторов по транспортированию подорожали на 40%, услуги расчетно-кассовых центров и банковские услуги — на 100%.

«К сожалению, в текущих макроэкономических условиях отчетливо наблюдается тенденция к увеличению разрыва между фактической себестоимостью оказываемых услуг и текущим уровнем тарифа. Ситуация, складывающаяся на рынке труда, вынуждает региональных операторов увеличивать заработную плату производственного персонала, несмотря на то, что в тарифе учтен меньший уровень зарплат. Чтобы исключить при этом кассовый разрыв, региональные операторы вынуждены брать кредиты на операционную деятельность», — отметил Алексей Куртишвили, исполнительный директор ООО «Хартия», которая занимается обращением отходов в Москве, Московской, Тульской, Ярославской и Владимирской областях.

В долгосрочной перспективе подобная ситуация, по мнению Куртишвили, лишь будет способствовать увеличению кассового разрыва, так как региональный оператор будет тратить на обслуживание процентов те средства, которые мог бы вложить в основную деятельность компании.

«Единственный выход из складывающейся ситуации ООО „Хартия“ как один из крупнейших региональных операторов видит в установлении экономически обоснованного тарифа. Каким именно будет механизм установления этого тарифа — ляжет ли рост тарифа на плечи потребителя или будет субсидироваться государством — решение этого вопроса зависит не от региональных операторов», — сказал Куртишвили.

В то же время другие игроки рынка отмечают негативные последствия роста себестоимости вывоза отходов.